東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6657高値0.6660安値0.6606 0.6730ハイブレイク 0.6695抵抗2 0.6676抵抗1 0.6641ピボット 0.6622支持1 0.6587支持2 0.6568ローブレイク キーウィドル 終値0.5794高値0.5801安値0.5741 0.5876ハイブレイク 0.5839抵抗2 0.5816抵抗1 0.5779ピボット 0.5756支持1 0.5719