通貨別短期トレンド一覧 1.豪ドル＜↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.NZドル＜↑＞ 4.ポンド＜↑＞ 5.ドル＜↑＞ 6.ユーロ＜↑＞ 7.カナダドル＜↑＞ 8.円＜↓↓＞ 12月23日8時15分時点