バビシュ・チェコ首相は「ウクライナが受け取った、あるいはこれから受け取る３７７０億ユーロ（約７０兆円）を決して返済できるはずがないのは完全に明らかだ」、「これは当然だ、なぜなら被害は計り知れないほど大きいからだ」と述べた。直近では欧州連合（ＥＵ）がウクライナに９００億ユーロを融資することを決定している。ウクライナ和平合意はまだ不透明だが、ウクライナ経済の復興と借り入れの返済見通しはよ