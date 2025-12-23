昨シーズンに27万着を販売したというゲオのルームウェア「スウェット上下セット」。今シーズンも店舗及びゲオ公式通販サイト「ゲオオンラインストア」で販売開始となっています。「大変ありがたいことにお客さまからご好評を頂き、好調に推移しております。現在のところ、昨シーズンを上回るペースで販売させて頂いております。昨シーズンよりも増産しており、実績も増加を見込んでいます」という株式会社ゲオ リテール商品部 リテ