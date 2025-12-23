得点を挙げたエジプトのサラー（左）＝22日（AP＝共同）サッカーのアフリカ選手権は22日、モロッコのアガディールなどで行われ、1次リーグB組でエジプトがジンバブエに2―1で競り勝ち、白星発進した。サラー（リバプール）が終了間際に決勝点を挙げた。南アフリカはアンゴラを2―1で下した。（共同）