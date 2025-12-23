米大リーグ、ホワイトソックスの入団記者会見で靴下を掲げる村上宗隆内野手＝22日、シカゴ（共同）【シカゴ共同】夢の舞台に立てる喜びにあふれた。米大リーグ、ホワイトソックスに入団した村上宗隆内野手（25）が22日、シカゴの本拠地レート・フィールドで記者会見し「ファンのみなさんは私の心の中にある」と英語であいさつ。約50人の報道陣が集まり、テレビカメラが10台以上並ぶ中「ホワイトソックス」と言いながら、靴下を取