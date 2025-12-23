東京・品川区の商店街で23日未明、火事があった。23日午前0時過ぎ、品川区の中延商店街で「火が出ている」と通報があった。40代の男性1人が煙を吸って病院に搬送されたという。警視庁などによると、火は二階建ての酒屋から出たとみられ、周辺の建物などあわせて5棟が焼け、約4時間後にほぼ消し止められた。