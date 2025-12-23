今回は、職場で戦力外通告され、愕然とした母親のエピソードを紹介します。「ママはバリバリ働いちゃダメなの…？」「もともと仕事人間だった私ですが、結婚から数年後に子供を授かり出産。で、子供が生後半年になり育休から復帰し、かわりに夫が育休をとることになりました。夫が家事育児をしっかりやってくれているから私は仕事に集中できるし、時短勤務でもないのに、会社の同僚や上司は私にやたら気を使って、『定時過ぎてるけ