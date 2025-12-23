・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ９８６５．９７（－３１．４５） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２８３．９７（－４．４３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８１２１．０７（－３０．３１） ・ロシア・ＲＴＳ １０７８．７３（＋８．２３） 出所：MINKABU PRESS