日本道路交通情報センターによりますと、きょう（23日）午前6時50分ごろ高松市の高松自動車道（上り）高松檀紙インターチェンジ付近で乗用車の自損事故があったということです。 この事故のため現場では追い越し車線で規制が行われているということです（午前8時現在）。