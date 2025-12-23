・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝５８．０１ドル（＋１．４９ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４４６９．４ドル（＋８２．１ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６７９０．６セント（＋１０６．１セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５１５．５０セント（＋５．７５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４４７．００セント（＋