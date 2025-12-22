女性向けの普段着に特化した月額制ファッションレンタルサービス「エアークローゼット（airCloset）」を運営する株式会社エアークローゼットが、スタイリング体験を贈ることができる新サービス「エアークローゼット ギフト（airCloset Gift）」の提供を開始した。【画像をもっと見る】エアークローゼット ギフトは、プロのスタイリストが選んだ服をレンタルという形で相手に贈るファッションギフトサービス。利用方法は、特集