大阪3月限ナイトセッション 日経225先物50340-80 （-0.15％） TOPIX先物3410.5+1.5 （+0.04％） シカゴ日経平均先物50320-100 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 22日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。AI（人工知能）半導体「H200」の中国への出荷を始める意向と一部報道が伝わったエヌビディア が上昇したほか、17日に好決算を発表したマイクロン・テク