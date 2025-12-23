12月29日（月）に決勝を日本テレビ系で放送する小学生世代のサッカー日本一を決める大会「JFA第49回全日本U-12サッカー選手権大会」の応援リーダーに、サッカー日本代表の中村敬斗（なかむら・けいと）選手が就任することが決定しました。今年10月、強豪・ブラジルから同点ゴールを奪い日本代表の歴史的な勝利に貢献するなど、まさに今飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍中の中村選手。現在フランス2部 スタッド・ランスで躍動する中村選手