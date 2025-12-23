ÅìÊý¿Àµ¯ 20th Anniversary Film¡ØIDENTITY¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤ÏËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¿·¶Ê¡ÖIDENTITY¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥à¥Ó¥Á¥§¥­²èÁü¤â¸ø³«¤Ë2025Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìÊý¿Àµ¯¡£ËÜºî¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎºÆ»ÏÆ°°Ê¹ß¡¢2011Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTONE¡ÙÈ¯Çä¤«¤é2025Ç¯³«ºÅ¤Î20th Anniversary LIVE TOUR ¡ØZONE¡Ù¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÈLIVE