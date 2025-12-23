ジェームズ・キャメロン監督の最新作『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』が、全世界興収543億円を突破する大ヒットスタートを記録。あわせて、“青の世界に灰色の影が差す”新たなドラマの幕開けを予感させる特別映像が解禁された。【動画】キャラや物語の行く末を示唆する特別映像神秘の星パンドラを愛する先住民のナヴィと、侵略を狙う人類の戦いを描いてきた『アバター』シリーズ。その第3弾となる本作では、パンド