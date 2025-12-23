テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、ヤクルトからポスティングシステムで２年３４００万ドル（約５４億円）の契約でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手が２２日（日本時間２３日）に本拠地のシカゴで入団会見を行ったことを報じた。村上は会見で用意された背番号「５」のユニホームに袖を通した。会見の中では初々しい英語も披露。そして自ら白い靴下を取り出して「ホワイト