磐田が2025シーズンを総括、新監督に志垣良氏が就任したことも発表した2025シーズン、「J2優勝・J1昇格」という目標を掲げていたジュビロ磐田だったが、最終的にJ2リーグを5位で終え、J1昇格プレーオフの準決勝で徳島ヴォルティスと1-1で引き分け、2つの目標を達成できずにシーズンを終えた。クラブは12月22日に、2025シーズンの総括と2026シーズンの新監督にトップチームのコーチを務めていた志垣良氏が就任したことを発表した