フェイエノールトはトゥウェンテと1-1で引き分け、公式戦4戦未勝利となったオランダ・エールディビジのフェイエノールトは、12月21日に行われた第17節のトゥウェンテ戦に1-1で引き分け、公式戦4試合未勝利となった。FW上田綺世とDF渡辺剛の日本代表コンビがフル出場した一戦を終え、フェイエノールトは年内をリーグ戦2位でフィニッシュしたが、低調なパフォーマンスに「最下位のよう」「最悪の試合」といった批判が集まっている