韓国政府が主導する石油化学部門の構造調整に最初のボタンがかけられた。石油化学企業がいずれも事業再編案を提出してだ。業界では構造調整のソフトランディングに向け政府が具体的な支援策を提示すべきとみている。産業通商資源部の金正官（キム・ジョングァン）長官は22日に石油化学業界懇談会を開き、「すべての企業が事業再編案を忠実に履行するならば業界自律の設備縮小目標を達成できると予想される」と明らかにした。この日