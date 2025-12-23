安倍晋三氏も超えた。日本史上初の女性首相である高市早苗首相は、発足から3カ月目に入っても支持率70％超を記録し続けている3人目の首相となった。中国との外交的対立が深まる中で、支持率にはむしろ「プラス」に働いているとの分析が出ている。読売新聞は、19〜21日に1034人を対象に実施した世論調査で、高市内閣を「支持する」との回答が73％に達したと22日、報じた。先月（72％）に比べて1ポイント上昇した。一方、「支持しな