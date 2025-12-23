サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長が22日に器興（キフン）・華城（ファソン）半導体キャンパスを訪問し次世代半導体技術競争力を点検した。李会長が韓国国内の半導体事業所を訪れたのは2023年10月から2年2カ月ぶりだ。海外重視の歩みに続き国内核心事業所を点検し半導体事業に力を入れる姿だ。サムスン電子によると、李会長はこの日午前に器興キャンパス内の次世代研究開発施設である「NRD−K」を訪れ、メモリー、ファウン