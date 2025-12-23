台湾の都心で起きた刃物襲撃事件の負傷者のうち1人がヒト免疫不全ウイルス（HIV）陽性であることが確認され、保健当局が2次感染の可能性に備えた緊急対応に乗り出した。当局は、当時現場で血液に曝露した可能性のある市民に対し、72時間以内の検査受診を勧告した。AP通信や台湾メディアによると、台湾疾病管制署は21日、「19日に発生した刃物襲撃事件で負傷した被害者の中にHIV感染者がいる」とし、「刃物で切られた場合や、目など