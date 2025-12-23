2026年1月2日午後3時40分から放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）にラッパー／シンガーのちゃんみなが初出演することが、きょう23日に発表された。【番組カット】さんまと隣のソファに座って爆笑トークを繰り広げるちゃんみな2024年に結婚・第一子を出産し、25年、大人気ガールズグループ・HANAのプロデューサーとして大きな話題に。初めてのNHK『紅白歌合戦』出場も