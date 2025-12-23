2026年1月2日午後3時40分から放送される『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）では、毎年恒例、今田耕司の「おすすめ芸人コーナー」が開催される。【番組カット】さんまと隣のソファに座って爆笑トークを繰り広げるちゃんみなこれまで数多くのブレイク芸人を輩出したこの企画に今回は、ちゃんみなが参戦。さらに今年は「ちゃんみな賞」が設けられ、選ばれた1組はこの番組放送直後