高市早苗首相（64）が22日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。アーティストやクリエーターらと官邸で意見交換会を開いたことを報告した。高市氏は「今朝は官邸に、デーモン閣下、小室哲哉さん、Awichさん、こっちのけんとさん、押井守さん、村上隆さんをはじめ、日本や日本人の文化、生活、価値観などを優れた感性で表現したコンテンツを国内外に発信されているアーティストやクリエーターの皆様、そして、そのご活躍を支えるコン