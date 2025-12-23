日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）が22日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。21日に行われお笑いコンビ、たくろうが第21代王者に輝いた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝に言及した。吉村氏は、たくろうが優勝後に出演したテレビ番組で、優勝賞金の使い道について赤木裕（34）が万博の再開催を宣言し、きむらバンド（35）も「たくろう万博を開催します」などと話した件などを報じた、一部メディアの記事を添付