戦国時代から大航海時代にかけての「ご飯」を、当時の資料をもとに再現したレシピ集『戦国めし、南蛮メシ』（亜紀書房）が、2025年12月25日に発売される。 【画像】『戦国めし、南蛮メシ』を試し読み 本書は、戦国時代と大航海時代を舞台にした、めずらしい再現レシピ集である。織田信長が宣教師をもてなしたとされる汁物や、徳川家康が豊臣秀吉にふるまった寿司、ローマ教皇が天正遣欧使節に贈ったスイーツなど