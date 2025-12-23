伊東屋は、福岡空港国際線ターミナルに「伊東屋 福岡空港店」を12月5日に開業した。羽田空港、成田空港、新千歳空港に続く4つ目の空港店舗で、筆記具を中心に伊東屋オリジナルデザインの商品をそろえ、ノートやバッグ、革小物など、土産やギフトのほか、旅やビジネス利用を想定したアイテムを展開する。福岡限定企画として、オリジナルノート「AIRPORT NOTEBOOK」に福岡空港をモチーフにした2種類をラインナップする。「FUK Big Be