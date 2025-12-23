けさ、札幌市豊平区の路上です、乗用車とトラックが衝突する事故がありました。この事故でトラックが横転するなどして周辺は一時騒然としました。交差点の中で横転してしまったトラック。乗用車はフロント部分がつぶれるなど、激しく壊れています。事故があったのは、札幌市豊平区豊平3条2丁目の路上です。午前5時20分ごろ、目撃者から「車と大型車の事故」と通報がありました。消防によりますと、この事故で20代と50代の男性運転