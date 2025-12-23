【ワシントン共同】AP通信は22日、トランプ米政権が先週、少なくとも29カ国の在外公館の大使らに対し、来年1月で配置転換すると通告したと報じた。全員がバイデン前政権下で起用されたことを踏まえ、前政権色を一掃し「米国第一」の外交を徹底させる狙い。第2次トランプ政権は今年1月の発足直後、バイデン前政権を支えた政治任用の高官らを中心に辞任などを迫った。今回の配置転換の対象は、それらの人事を免れていた外交官ら