成果を出すチームと失敗するチームの違いは何か。『そして僕たちは、組織を進化させていく』（クロスメディア・パブリッシング）を書いた斉藤徹さんは「トラブル発生時に着目する視点が異なる。優れたリーダーは原因よりも"メンバーとの関係"に目を向ける」という――。（第2回）■アポロ13号から学ぶ「チームのあり方」AIの存在を想定する前