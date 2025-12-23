プロレス団体「ＧＬＥＡＴ」は２２日、公式ＷＥＢなどでＣＩＭＡ、愛鷹亮の退団、田村潔司エグゼクティブディレクター、吉野正人コミッショナーの退任を発表した。公式ＷＥＢ、報道陣への発表はすべて「２０２５年１２月２２日リデットエンターテインメント株式会社代表取締役社長鈴木裕之」と鈴木氏の名前で行われた。◆ＣＩＭＡの退団発表の全文は以下の通り。「この度、ＧＬＥＡＴ所属のＣＩＭＡ選手が契約満了に