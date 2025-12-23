女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が23日、それぞれのSNSで結婚を発表した。この報告に早朝からネットでは祝福と衝撃の声であふれ、関連ワードが軒並みトレンド入りした。インスタグラムで「私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告した2人。早朝5時30分に報告されると、2人の投稿には祝福のコメントが殺到。8時過ぎに