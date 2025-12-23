23日（火）全国的に冬晴れ。北日本や東日本では年末らしい寒さになりそうです。＜23日（火）の天気＞日本付近は高気圧に覆われています。日本海側の天気も回復し、日中は晴れるところが多いでしょう。空気が乾燥して、洗濯日和になりそうです。ただ、夕方以降は湿った空気が流れ込み、紀伊半島や四国で雨が降り出す見込みです。25日（木）にかけて全国的に雨が降りそうなので、クリスマスの買い出しは、日中のうちに済ませておくと