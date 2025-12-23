23日午前0時50分ごろ、京都市伏見区醍醐和泉町の木造3階建て住宅から出火、住人の谷口全利さん（60）と妻（55）が負傷し、搬送された男性1人の死亡が確認された。京都府警山科署によると、同居の20代息子と連絡が取れておらず、身元と出火原因を調べている。谷口さんは3人暮らしで、夫妻は自力で外に出て命に別条はない。妻が「3階が燃えている」と119番した。現場は京都市営地下鉄東西線醍醐駅の南東約600メートルの住宅街