藤本タツキのマンガを原作とするアニメ『チェンソーマン 刺客篇』の制作が決定し、ティザービジュアルとティザーPV が公開された。現在、劇場で大ヒットを記録している劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の続編がはやくも発表されたことで、ファンのあいだでは期待の声が高まっている。 参考：『チェンソーマン 刺客篇』制作決定デンジを狙う刺客が登場するティザーPV＆ビジュアルも 『