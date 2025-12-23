私（チカ）は夫のヒロトと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人暮らしです。フルタイムで働いているため目が回るほど忙しい日々。近所に住む母にも手伝ってもらいながら何とか頑張って乗り越えてきました。ヒロトは普段料理や掃除などはしませんが、子どもたちの面倒はよく見てくれます。ヒロト自身は一人っ子で義両親ととても仲が良く、わが家から車で1時間ほどの義実家に子どもたちを連れてよく遊びに行っていました。