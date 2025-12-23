今年4月の国内女子ツアー「ヤマハレディースオープン葛城」（静岡・葛城GC 山名C）で優勝した穴井詩が、その優勝副賞として獲得した「ヤマハグランドピアノ C3X」を、22日に「中東遠・浜松地区新特別支援学校（仮称・2027年4月開校予定）」に贈呈した。【写真】これが贈呈されるグランドピアノ11月11日に38歳になった穴井は、全美貞（韓国）とのプレーオフを制し優勝。2023年に続く大会2勝目で、これが通算6勝目だった。ツアー屈指