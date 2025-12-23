広島・佐藤啓介内野手（２４）が２２日、オフのテーマに「軸の確立」を掲げた。来年１月には２年連続で菊池らとの合同自主トレに参加予定。心技体を見つめ直し、初の開幕１軍を目指す。乾いた打球音とともに、「くそっ！」という声が大野練習場に響く。１球の打ち損じにさえ、悔しさをあらわにした。いてつくような寒さの中での自主練習でも、佐藤啓の表情は真剣そのものだった。来季での逆襲へ、「テーマは“軸”です」と明確