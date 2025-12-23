パリ五輪・柔道女子57キロ級に出場し、「9等身美女」と話題をさらったダリア・ビロディド選手（ウクライナ）が2025年12月19日、自身のインスタグラムを更新。真っ赤なイブニングドレス姿を披露した。「Beautiful evening in Kyiv」ビロディド選手は、「Beautiful evening in Kyiv」とし、真っ赤なイブニングドレスのショットを5枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、夜景をバックに、髪をアップにして真っ赤なイブニン