ヤマハのサウンドバー最上位モデル「SR-X90A」 今回取り上げるのはヤマハのサウンドバーの最上位モデルである「SR-X90A」(実売35万円前後)。かつてYSP(ヤマハ・サウンド・プロジェクター)シリーズで採用していたビームスピーカー技術を搭載したサウンドバーだ。このモデルは今年の6月に行なわれた「OTOTEN2025」で参考出品され、その時点では詳細はあまり説明されなかったもの