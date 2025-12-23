日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3447（-8.0-0.23%） ホンダ1583（+1+0.06%） 三菱ＵＦＪ2492（-3-0.12%） みずほＦＧ5779（+74+1.30%） 三井住友ＦＧ5078（+14+0.28%） 東京海上5826（+6+0.10%） ＮＴＴ155（+0.3+0.19%） ＫＤＤＩ2690（-4-0.15%） ソフトバンク212（-1.3-0.61%） 伊藤忠9407（+14+0.15%） 三