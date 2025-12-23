【本日の見通し】方向性見極めへ、米GDPも警戒 海外市場でドル円は１５６円台へドル売り円買いとなった。片山財務相が海外市場で最近の相場について、無秩序な変動に対し、断固として措置を取る用意があると発言、介入実施を辞さない姿勢を示したことで円買いとなった。もっとも直近情勢に対するある程度の調整という動きに留まっており、ドル高円安基調が継続している。 もっとも介入警戒感が高まると、この