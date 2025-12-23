有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）に出走を予定していたサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は右前脚の屈腱炎のため、出走を回避する。２３日、管理する石坂調教師が明らかにした。石坂調教師は「有馬記念は回避します。右前の屈腱炎です。日曜に分かりましたが、馬主さんや牧場サイドとリハビリのメニューの相談などで、発表が遅れました。すみません。（全治は）９