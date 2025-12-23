東京都品川区のリニア中央新幹線のトンネル工事現場近くで区道が隆起した問題で、ＪＲ東海は２２日、地下の「シールドマシン」と呼ばれる大型掘削機内にたまった空気が地表に噴き出し、道路を押し上げたとみられるとする調査結果を公表した。リニア開業時期に「影響はない」とし、来年２月の住民説明会を経て工事再開を目指す。現場は品川区西品川の区道交差点。１０月２８日に路面に幅約１０メートルにわたり、最大約１３セン