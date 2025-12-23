上皇さまは23日、92歳の誕生日を迎えられた。記録で確認出来る歴代天皇の中で最長寿となる。上皇さまは2025年5月に検査入院し「無症候性心筋虚血」と診断され、7月にも心臓の治療で新たな薬を追加するため入院された。宮内庁によると、症状は比較的安定していて、心臓に負荷がかからない形で毎日、上皇后・美智子さまと散策するなど、筋力の低下を防ぐための運動を続けられているという。戦後80年の節目にあたる2025年は天皇皇后両