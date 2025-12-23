カレーハウスCoCo壱番屋では、2025年12月26日から「ココイチ福袋2026」を数量限定で販売します。「金のお食事補助券」が入ってるかも「カレーハウスCoCo壱番屋」と「あんかけスパゲッティ パスタ・デ・ココ」で、オリジナルサコッシュやお食事補助券などが入った福袋を販売します。価格は2500円。各店なくなり次第終了です。福袋の事前の予約は行わないほか、モバイルオーダーや宅配、配達代行では注文できません。また、販売は1人