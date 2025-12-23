月曜深夜「ドリームエンタ」枠にて放送中の『あのちゃんねる』番組イベント「あのちゃんねるLIVE 〜歯PPY CHRISTMAS〜」が、12月9日（火）にEXシアター六本木で昼・夜2公演で開催された。番組でおなじみのゲストたちとのコラボや、歌あり笑いありハプニングありのステージ企画、そしてクリスマスらしいサプライズ演出など、まさに“歯PPY”な時間が満載のクリスマスプレゼントのようなイベントとなった。配信では、配信特典映像と