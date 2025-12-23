2026Ç¯1·î14Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥à¥Í¥â¥ó¥­ー¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¥­¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢¾¾Â¼Íº´ð¡¢Ãæ±ÛÅµ»Ò¡¢¹â¶¶Øª»Ò¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡ØWIND BREAKER¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¡ÙßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡¢2025Ç¯¤Ï¡ÈÂçÈ¯¸«¡É¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤Ë ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë